В Главном Управлении МВД России по Новосибирской области подвели итоги первого этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Его участниками стали сотрудники органов внутренних дел, а также ветераны МВД.

Жюри конкурса рассмотрело большое количество литературных произведений, как стихотворных, так и прозаических. Главными героями большинства из них стали, естественно, сотрудники органов внутренних дел – участковые, следователи, оперативники.

В номинации «Рассказ» победителем стала старший сержант полиции Юлия Гилева, полицейский охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Новосибирску.

В номинации «Моя полиция» (поэзия) первое место занял Алексей Слуцкий, ведущий экономист отдела по работе с малым и средним бизнесом Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

В номинации «Поэма» первое место присудили майору полиции Юлии Самаровой, старшему эксперту отдела исследования документов ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области.

В номинации «Поэма» (стихотворение) второе почетное место заняла старший сержант полиции Юлия Гилева, полицейский охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Новосибирску.

В данной номинации второе место заняла капитан полиции Людмила Леонова, старший инспектор группы по исполнению административного законодательства 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.

Третье место присвоили старшему лейтенанту полиции Павлу Четверикову, дежурному группы режима спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отделения полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский».