17 октября в Новосибирском областном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Новосибирской области.

Станислав Вальков обвиняется в двух эпизодах разбоя, совершенного с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), убийстве из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем (п. «з» ч. 2. ст. 105 УК РФ) и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Из обвинительного заключения следует, что 9 марта 2023 года Станислав Вальков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить дом женщины, расположенный недалеко от его дома в селе Новоникольск Усть-Таркского района Новосибирской области. Для этого он в вечернее время, зная, что женщина спит в одной из комнат, направился к ее дому.

Молодой человек проник в дом через окно. В одной из комнат он нашел денежные средства в сумме около 500 рублей, завладел ими и продолжил искать далее. В это время женщина проснулась и обнаружила в доме незнакомого мужчину. Вальков, поняв, что его раскрыли, решил убить женщину: он ее толкнул и начал душить, затем нанес множественные удары ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Вальков убедившись, что женщина не подает признаков жизни, отнес ее тело во двор дома и продолжил осуществлять свой преступный умысел – похитил из дома ноутбук, веб-камеру, музыкальные колонки и беспрепятственно покинул дом, причинив имущественный вред на сумму около 6 тысяч рублей.

Также Валькова обвиняют в том, что 24 февраля 2023 года в дневное время суток он, находясь в селе Новоникольск Усть-Таркского района Новосибирской области, проник в автомобиль и похитил мобильный телефон, флеш-накопитель и автомобильное зеркало заднего вида, после чего с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления. Впоследствии распорядившись краденым имуществом по своему усмотрению, причинил потерпевшему имущественный вред в сумме более 10 тысяч рублей.

В судебном заседании после оглашения обвинительного заключения подсудимый признал свою вину частично, оспаривая лишь факт кражи флеш-накопителя.