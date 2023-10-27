В связи с понижением среднесуточных температур ежегодно увеличивается количество пожаров в неэксплуатируемых и бесхозных строениях, возникающих из-за неосторожного обращения с огнём проникающих в них лиц без определённого места жительства. Наибольшую опасность представляют деревянные надворные постройки различного назначения, возведенные собственниками без соблюдения противопожарных разрывов, а также нежилые дома и заброшенные строения, оборудованные печами и подключенные к системам электроснабжения. Все это значительно увеличивает риск возникновения пожара вследствие неисправностей, а также неосторожного обращения с огнем лиц без определенного места жительства, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и по причине детской шалости с огнем. Заброшенные, неэксплуатируемые здания и сооружения, помимо того, что сами становятся местами возникновения очагов пожаров, зачастую оказывают значительное влияние на распространение огня. Построенные в противопожарных разрывах, под одной кровлей надворные постройки или своевременно не снесенные ранее жилые дома, служат дополнительной горючей нагрузкой, по которым огонь при пожаре переходит с одного жилого дома на другой.





Так, в течение 2023 г. в Татарском районе произошло шесть пожаров в нежилых домах и надворных постройках, в 2022 г. - четыре пожара.

В целях снижения уровня пожарной опасности собственникам необходимо провести следующие мероприятия. Обеспечить отключение неэксплуатируемых зданий, строений и сооружений от систем электроснабжения. Организовать снос ветхих, не планируемых к эксплуатации зданий, строений и сооружений. Проводить периодические осмотры указанных помещений на предмет наличия признаков несанкционированного доступа, а также выявления условий, способствующих возникновению пожаров. Проводить очистку прилегающих территорий от сухой, травянистой растительности.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, при помощи сотовой связи 101, 112.

Юлия Филатова, начальник Отдела надзорной деятельности МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам