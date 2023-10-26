25 октября в Казаткульской школе имени Героя Советского Союза Ивана Волкова состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы Руслана Валерьевича Кайкурова, погибшего в ходе специальной военной операции.

К присутствующим обратились: и.о. главы Татарского района Юлия Лысенко, военный комиссар Татарского, Усть-Таркского и Чистоозёрного районов Виталий Томилов, боец спецоперации Сергей Романенко, глава Казаткульского сельсовета Виктор Макаренко, ветеран педагогического труда В.И. Волкова. Первый заместитель главы Венгеровского района Татьяна Крепкая и военный комиссар Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов Владимир Фуголь передали орден Мужества дочери Руслана Валерьевича - Веронике Кайкуровой.

На мероприятии присутствовали мама Руслана Татьяна Александровна Кайкурова, сын Роман, ученики и педагоги, члены родительской общественности школы, родственники и одноклассники погибшего, представители администрации. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске и почтили память героя минутой молчания.