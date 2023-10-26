5 ноября в 11.30 на улице Носкова вблизи школы №4 состоится мероприятие, посвященное открытию аншлага, который будет установлен с целью увековечивания памяти погибшего при исполнении служебного долга младшего лейтенанта милиции Анатолия Васильевича Носкова. Сотрудник отдела внутренних дел Татарского горисполкома погиб при исполнении служебного долга 28 февраля 1969 года. Администрация Татарска приглашает жителей и гостей города посетить мероприятие.





С ходатайством об установке мемориального аншлага к главе города Алексею Сиволапенко обратились ветераны органов внутренних дел. Текст будет такой: «Улица названа в честь Анатолия Васильевича Носкова – сотрудника отдела внутренних дел Татарского горисполкома. Младший лейтенант милиции А.В. Носков погиб 28 февраля 1969 г. при исполнении служебного долга. Навечно зачислен в списки личного состава городского отдела внутренних дел». Приказ министра МВД СССР о зачислении датируется 15 октября 1969 г. В отделе полиции есть соответствующая доска с портретом Анатолия Носкова. Инициатором установки аншлага выступил ветеран ГАИ Сергей Пастушенко, его поддержали: А.В. Горин, Л.К. Григорь, А.М. Кныш, С.Ф. Кузьмич, В.И. Павлов, Т.И. Полосина, М.М. Пугачев, С.Ф. Пшеничный, А.К. Сухинин, В.Н. Шмеров и еще более сотни человек.

Анатолий Носков родился 17 мая 1941 г. в Красноярке. В 1964 г. окончил вечернюю школу рабочей молодежи (10 классов), а через год пошел на службу в милицию участковым. В Татарске он жил на ул. Луговой. Получил квартиру, женился, был назначен на должность дежурного инспектора отдела. 28 февраля 1969 г. 28-летний офицер прибыл на вызов в один из домов по улице Проездной. Злоумышленник выстрелил в него из охотничьего ружья. Ранение оказалось смертельным. По словам родственников, своего убийцу милиционер хорошо знал, и уже задерживал. Анатолий Носков был похоронен на городском кладбище. Улица Проездная была переименована в улицу Носкова 15 мая 1970 г. решением исполкома Татарского городского Совета депутатов трудящихся по инициативе коллективов сапоговаляльной фабрики, откуда Носков пришел на службу в милицию, и ОВД.