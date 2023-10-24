383

20 октября губернатор Андрей Травников подписал постановление о награждении жителей наградами Новосибирской области. За заслуги в развитии лесного хозяйства, организации рационального использования лесных ресурсов, охране, защите и воспроизводстве лесов Новосибирской области почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Новосибирской области» присвоено Галине Анатольевне Вязовой - заместителю начальника отдела лесных отношений – лесничему по Татарскому лесничеству (Татарское лесничество) управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

На фото - Галина Вязова на занятиях в школьных лесничествах

- +
Источник: Правительство НСО  

Добавить комментарий (1)



Аватара не загружена
24 Октября | 17:39 (ссылка #1689003)
Ну хотя-бы ещё кому-нибудь дали звание из простых людей. Хотя, уже, точно уверенны что народ молча проглотит.А может и правда нет больше достойных людей в районе.
Ответить

Подписаться