Добавить комментарий (1)

20 октября губернатор Андрей Травников подписал постановление о награждении жителей наградами Новосибирской области. За заслуги в развитии лесного хозяйства, организации рационального использования лесных ресурсов, охране, защите и воспроизводстве лесов Новосибирской области почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Новосибирской области» присвоено Галине Анатольевне Вязовой - заместителю начальника отдела лесных отношений – лесничему по Татарскому лесничеству (Татарское лесничество) управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

На фото - Галина Вязова на занятиях в школьных лесничествах