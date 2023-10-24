С 20 по 23 октября в Москве прошёл финал Национального чемпионата «Абилимпикс». для инвалидов и лиц с ОВЗ. В состав сборной Новосибирской области вошёл бывший ученик школы №10, а ныне студент 1-го курса Татарского политехнического колледжа Валентин Шаров.





«Уже в первый соревновательный день Валентин принёс в копилку сборной Новосибирской области бронзовую медаль! Поздравляем с заслуженной наградой!

Благодарим преподавателя специальных дисциплин Галину Алексеевну Тагильцеву и мастера производственного обучения Юрия Владимировича Петухова за качественную подготовку студента», - сообщается в паблике колледжа Вконтакте.