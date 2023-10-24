В Татарском районе продолжается акция «Помочь может каждый #МыВместе#СвоихНеБросаем» для поддержки граждан Татарского района, призванных в зону СВО и членов их семей. С данной инициативой вышли неравнодушные жители Татарского района. В рамках акции планируется закупить и отправить необходимую продукцию в зону проведения специальной военной операции. Принять участие в акции могут учреждения, организации, общественные объединения и просто жители нашего города и района.

Реквизиты для перечисления:

Получатель: районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов татарского района Новосибирской области (Совет ветеранов Татарского района)

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