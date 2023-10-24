В настоящее время на территории города Татарска активно развивается жилищное строительство. Ведутся работы не только по строительству многоквартирных домов для различных категорий граждан, но и индивидуальное жилищное строительство.

За истекший период 2023 года администрацией города Татарска выдано 15 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных домов и 26 разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных строений.

Безусловно, это показатель того, что наш город развивается, а такой рост, это результат планомерной деятельности всего строительного комплекса, показатель стабильности и уверенности работы отрасли. В общем объеме строящегося жилья 37% – многоквартирные жилые дома, 63% приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Глава города Татарска держит под постоянным контролем строительство и реконструкцию жилищного фонда на территории города. Кроме того, контролирует реализацию программы переселения граждан из жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в рамках реализации которой продолжается строительство МКД по улице О. Кошевого.