Центр патриотического воспитания Новосибирской области в рамках реализации проекта Историческая память» Партии «Единая Россия» организовал акцию «Открытка солдату». В Татарске первыми участниками акции стали студенты Татарского политехнического колледжа. «Вернуться живым и невредимым домой», «Низкий поклон тебе» написали ребята на открытках, в каждом письме – слова благодарности и добрые пожелания воинам – участникам специальной военной операции, сообщил депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Умербаев.