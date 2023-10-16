В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подведены итоги межрегионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Участниками конкурса традиционно стали дети сотрудников транспортной полиции в возрасте от 6 до 14 лет.

Ребята, используя краски и карандаши, изобразили служебные будни своих мам и пап, посвятивших жизнь защите правопорядка. Жюри, в состав которого вошли сотрудники УТ МВД России по СФО и члены Общественного Совета при Управлении – представители творческих профессий, определили лучшие работы в трех возрастных группах.

В возрастной группе от 6 до 8 лет победила работа Максима Захаринского – сына полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции линейного пункта полиции на станции Татарская линейного отдела МВД России на станции Барабинск старшины полиции Сергея Захаринского.

Максим учится в специализированном классе «Юный друг полиции» средней общеобразовательной школы № 4 города Татарска. Мальчик изобразил на рисунке своего отца во время несения службы на перроне железнодорожного вокзала. Максим мечтает пойти по стопам отца и стать полицейским, именно поэтому он с радостью пошел обучаться в специализированный класс «Юный друг полиции» и с малых лет с гордостью носит форму.