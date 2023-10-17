15 октября в 21.07 водитель 1984 года рождения, управлял автомобилем Шевроле Нива, двигался по улице Смирновской города Татарска у дома 109, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево, вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Татарскую ЦРБ им.70-летия НСО.

Госавтоинспекция Татарского района напоминает пешеходам согласно п.4.3 правил дорожного движения: пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Это значительно безопаснее, надёжнее. Пешеходы, которые вместо того, чтобы воспользоваться пешеходными переходами переходят дорогу по проезжей части, перед близко движущимися транспортными средствами рискуют здоровьем и жизнью.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны. При переходе дороги не на переходах необходимо заботиться о безопасности – нельзя создавать помехи для движения транспортных средств, т.е. нужно в таких местах переходить дорогу на значительном расстоянии от приближающихся автомобилей. Не на переходах во многих случаях виновниками ДТП становятся пешеходы. Что и произошло в данном дорожно-транспортном происшествии. Шансы сохранить здоровье и выжить в ДТП с автомобилем, едущим со скоростью 40-50 км/ч у пешехода невелики. Уважаемые водители и пешеходы соблюдайте правила на дорогах.