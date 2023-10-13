«Поздравляю коллектив колхоза «Победа», он первым в Татарском районе завершил уборочную кампанию!

Один из флагманов агропромышленного комплекса — колхоз «Победа», руководит которым Николай Нижельский - убрал зерновые и зернобобовые культуры с площади 3 тыс. 900 га.

Общий валовый сбор зерна составил 8 тыс. 93 тонны при средней урожайности 20,8 центнера с гектара.

В районе немало хозяйств, которым еще только предстоит совершить победный рывок к завершению уборочной кампании», - написал в своем паблике Игорь Умербаев.





В «Победе» намолочено 3 тыс. 692 тонны пшеницы, 3 тыс. 369 тонн ячменя и 1 тыс. 28 тонн гороха.

Близится к завершению уборка и в колхозе «Заря», которым руководит Николай Нижельский.

Здесь на 10 октября скошено и обмолочено более 3 тыс. га зерновых, собрано 5 тыс. 480 тонн зерна при средней урожайности 18 ц/га.

В том числе это: 2 тыс. 325 тонн пшеницы, 2 тыс. 398 тонн ячменя, 307 тонн овса и 450 тонн гороха.

На 10 октября в Татарском районе предприятиями и фермерами было обмолочено 51,2% посевных площадей, получено более 71,5 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность 15,9 ц/га. Наивысшая урожайность зерна в ООО «Колосок» - 21,6 ц/га и СПК «Колос» - 21,1 ц/га.

В «Колосе» обмолочено 1 тыс. 900 га – 57,5% от плана, собрано более 4 тыс. тонн зерна – пшеницы, ячменя, овса, гороха.

На фото - уборка зерна и технических культур в СПК «Колос» и ООО «Полесье».