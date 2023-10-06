Уважаемые граждане и организации (землепользователи и землевладельцы) города Татарска!

Администрация города информирует вас об административной и уголовной ответственности за незаконное культивирование растений и непринятие мер по уничтожению растения дикорастущей конопли, включенного в Перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, руководители предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, физические лица, обязаны принять меры по уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в пределах территорий, находящихся в собственности, владении, пользовании.

Если вы располагаете информацией о распространителях и изготовителях наркотиков, наркопритонах, о местах выявления очагов культивированной и дикорастущей конопли, немедицинском потреблении наркотиков, о фактах свободной продажи в аптечных пунктах кодеиносодержащих препаратов, перевозчиках и местах хранения наркотиков, лицах, склоняющих вас, ваших родных и близких к употреблению наркотиков, а также о фактах пропаганды или незаконной рекламы наркотиков, обращайтесь по телефонам: 02; 102, 26-085, 21-079 - Межмуниципальный отдел МВД «Татарский», 21-906 - антинаркотическая комиссия города Татарска. Анонимность обращений гарантируется.