Общественная организация «ХАТИКО» выражает благодарность Василию Полянскому за оказанную безвозмездную помощь в спасении щенка.





Была задействована тяжелая техника, подъемным краном пришлось разбирать железобетонные блоки в районе ж/д вокзала, которые были уложены стопкой, а между ними остались промежутки куда и провалился щенок. Человек не пожалел ни своего личного времени после длительного рабочего дня, ни техники (сколько стоит час работы крана?!!!). В итоге щенок был спасен! Говорим ему большое спасибо за неравнодушие, человечность и сострадание к бездомным животным. Так хочется, чтобы таких людей было как можно больше!

С уважением, волонтеры МОО ХАТИКО