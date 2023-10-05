28 сентября. Работы по устранению аварии водопровода в теплотрассе в районе музыкальной школы.

2 октября. Работы по устранению аварии водопровода в теплотрассе по пер. Кооперативный, 6.

2 октября. Работы по устранению аварии водопровода по ул. Свердлова.

5 октября. Устранение аварии водопровода по ул. Союзная, 33.





Кроме этого, в сентябре был проведен ремонт канализационного колодца по ул. Ленина, 102.

Устранена авария водопровода по ул. Свободы, 1.



Проведены работы по врезке водопровода участнику СВО.



Устранена авария в канализационном коллекторе по ул. Некрасова.



Устранена авария на трехсотмиллиметровой водопроводной трубе по ул. Пушкина 1А.



Заменены насосы на скважинах №5 и №9.

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