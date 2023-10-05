«Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Уважаемые учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение, за любовь к своей профессии. Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!», - говорится в поздравлении главы Татарска Алексея Сиволапенко и председателя Совета депутатов города Татьяны Барановой.