В преддверии празднования Дня отца в министерстве труда и социального развития Новосибирской области подведены итоги регионального конкурса «Отец года».

Ключевая задача конкурса - повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей и традиций семьи, а также ответственного отцовства.

В Новосибирской области конкурс проводится ежегодно, имеет большую популярность среди мужской части населения региона. В текущем году конкурсная комиссия рассмотрела более 30 творческих работ претендентов в четырех номинациях.

По итогам конкурса в номинации «Лучший отец-семьянин» первое место занял житель г. Карасука – Павел Гринченко. Второе место поделили Алексей Архипов из Маслянинского района и Андрей Мироненко из г. Бердска. А почетное третье место досталось Руслану Досжанову из Карасукского района и Алексею Астафьеву из г. Бердска.

В номинации «Лучший отец – общественный деятель» места распределились следующим образом: первое место разделили Николай Оленев из Искитимского района и Исмаилов Асиф Магаммед Оглы из Северного района, на втором месте – новосибирец Василий Дорофеев, на третьей строчке – Александр Головкин из Татарского района и Евгений Чемесов из г. Чулым.

Конкурсная комиссия единодушно отдала свои голоса за местную общественную организацию по укреплению семейных ценностей «Отцы города Бердска Новосибирской области» за акцию «Городской семейный фестиваль «ПАПА ФЕСТ», которая заняла первое место в номинации «Лучшая социальная акция». Второе место у Совет отцов при главе Искитимского района за акцию «Поход с отцом».

В номинации «Лучшая общественная организация» победителем признана местная общественная организация по укреплению семейных ценностей «Отцы города Бердска Новосибирской области».

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в торжественной обстановке в муниципальных образованиях по месту жительства участников конкурса.