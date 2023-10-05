В Новосибирской области подведены итоги конкурса на лучшее информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

Заявки муниципальные образования подавали в августе текущего года. Условия и порядок проведения конкурса определял приказ Министерства региональной политики. В составе конкурсной комиссии – сотрудники Минрегионполитики и Министерства цифрового развития и связи, а также представители некоммерческих организаций, Центра информационных технологий Новосибирской области и депутаты Заксобрания.

В результате сформирован рейтинг лучших сайтов муниципальных образований. Среди муниципальных районов и городских округов сайт Татарского района оказался на 9-м месте, Усть-Таркского – на 23-м. Наиболее высокие баллы получили информационные ресурсы города Бердск, Барабинского и Баганского районов.

В рейтинге сельских поселений по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления Новосибирской области в социальных сетях и мессенджерах Камышевский сельсовет Усть-Таркского района оказался в тройке лучших, где на первом месте Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района, на втором – Легостаевский сельсовет Искитимского района. А в целом Усть-Таркский район в этой номинации среди муниципальных районов и городских округов - на 14-м месте из 22-м участников.

- Уверен, такой конкурс полезен и важен. Качественное, грамотное ведение сайтов и социальных сетей, мессенджеров позволяет людям быстро находить информацию о жизни в городах, селах, деревнях, анализировать работу органов местного самоуправления. Это сокращает расстояние между властью и населением. При этом нельзя недооценивать значение печатных газет! Они в районах Новосибирской области имеют почти столетнюю историю развития, свои традиции и своих поклонников. Но одно не отменяет другого. Газеты, сайты, социальные сети и мессенджеры – каждый может выбрать, что ему удобнее, как ему лучше узнавать новости. Все только выигрывают, когда в администрациях населенных пунктов уделяют внимание работе по информированию граждан. Более тесно и активно люди тогда могут участвовать в жизни своего населенного пункта, и это не может не влиять позитивно на развитие территории, - прокомментировал депутат Заксобрания Игорь Умербаев.