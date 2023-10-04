4 октября, в День гражданской обороны Российской Федерации сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области проведены беседы, организована отработка действий по применению противогаза с учениками общеобразовательных учреждений.





Практическая отработка действий по использованию противогаза проводилась с целью правильности действий в экстремальных условиях.

В ходе отработки тренировочных действий по надеванию противогаза, дети грамотно и с интересом выполнили поставленную задачу.