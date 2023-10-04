Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый самым достойным, самым мудрым, самым уважаемым - людям с большой буквы!





Волонтеры клуба «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» не остались в стороне, организовав акцию «#Мы вместе! Теплота из детских рук!». И посетили бабушек одиноко проживающих в Усть-Тарке и мам золотого возраста, воспитавших сыновей-героев. Подготовка к акции началась задолго.

Волонтеры изготавливали браслеты своими руками, чтобы передать бабушкам частичку своего тепла. Накануне праздника дети вручили их старикам со словами благодарности. Для поднятия настроения спели песню. Еще больше тепла и добра получили мы от наших бабушек и дедушек.

Приятно были удивлены, что все поделки, которые они получали раньше, бережно хранят, рассказала руководитель клуба волонтеров «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» КЦСОН» Усть-Таркского района О.А. Забабурина.