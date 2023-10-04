Сельхозкооператив колхоз «Колос» информирует, что с 3 октября производится выдача зерна пайщикам (зерно прошлого года в связи со сложившимися погодными условиями).

Выдача зерна - д. Рождественка (зерноток), выходные: суббота – воскресенье (контора).

Стоимость одной тонны зерна – 12 тыс. руб.

Желающих получить арендную плату за земельный пай вместо натуральной оплаты (зерна пшеницы) денежными средствами, можно наличными (касса) и безналичным способом оплаты, написав заявление о возмещении стоимости арендной платы за земельную долю (доли), при безналичном способе расчета обязательно предоставить реквизиты расчетного счета. Обращаться в бухгалтерию СПК «Колос» (понедельник – пятница 9.00 – 17.00, обед с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 8 (383 64) 52 – 347. При себе иметь: паспорт, заявление, реквизиты расчетного счета.