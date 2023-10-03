В Татарском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя Бондаренко М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 8 ноября 2022 года Бондаренко М. управлял рейсовым автобусом ПАЗ. На 11 км. автодороги г. Татарск - с. Увальское, Бондаренко М., нарушив правила дорожного движения, управлял автобусом со скоростью движения, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, без учета метеорологических условий, потерял контроль за управлением автомобиля, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб малолетний ребенок, 2015 года рождения, получил травмы, не совместимые с жизнью, шесть пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, по ходатайству защитников по уголовному делу назначена повторная автотехническая экспертиза.