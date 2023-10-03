В Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 24-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием установлено, что 9 апреля 2023 г. в с. Северотатарское. Дротова А., являясь владельцем квартиры в жилом доме, при эксплуатации печного отопления оставила без присмотра затопленную печь, из-за чего возникло воспламенение сгораемых материалов, послужившее причиной пожара в доме, где находились малолетние дети, что привело к отравлению одного ребенка окисью углерода (угарным газом), ставшее причиной смерти потерпевшего, а другой малолетний ребенок получил телесные повреждения в виде термических ожогов.
Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10.00 12 октября. В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
9 апреля в 19.23 на пульт ПСЧ 69 поступило сообщение
о пожаре в с. Северотатарское. Пожар произошел в многоквартирном доме. Первое
пожарно-спасательное подразделение прибыло через 11 минут после сигнала, в этот
момент горела квартира №1 многоквартирного дома по всей площади. Площадь пожара
составила 53,5 квадратных метров. Личный состав дежурного караула при разведке
внутри частного дома обнаружил ребенка 2021 г.р. без признаков жизни. Также на
пожаре пострадала женщина 1998 г.р. и ребенок 2019 г.р. Пострадавшие были
госпитализированы в Татарскую ЦРБ. По предварительным данным пожар произошел в
результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления, сообщал по факту пожара Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам.
9 апреля в 19.23 на пульт ПСЧ 69 поступило сообщение о пожаре в с. Северотатарское. Пожар произошел в многоквартирном доме. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 11 минут после сигнала, в этот момент горела квартира №1 многоквартирного дома по всей площади. Площадь пожара составила 53,5 квадратных метров. Личный состав дежурного караула при разведке внутри частного дома обнаружил ребенка 2021 г.р. без признаков жизни. Также на пожаре пострадала женщина 1998 г.р. и ребенок 2019 г.р. Пострадавшие были госпитализированы в Татарскую ЦРБ. По предварительным данным пожар произошел в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщал по факту пожара Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам.