В Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 24-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 9 апреля 2023 г. в с. Северотатарское. Дротова А., являясь владельцем квартиры в жилом доме, при эксплуатации печного отопления оставила без присмотра затопленную печь, из-за чего возникло воспламенение сгораемых материалов, послужившее причиной пожара в доме, где находились малолетние дети, что привело к отравлению одного ребенка окисью углерода (угарным газом), ставшее причиной смерти потерпевшего, а другой малолетний ребенок получил телесные повреждения в виде термических ожогов.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10.00 12 октября. В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.