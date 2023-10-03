



Не стало прекрасного человека, искренне преданного своему делу Анатолия Петровича Елисеева, главы Киевского сельского совета. Честный и ответственный труженик, опытный хозяйственник, мудрый руководитель, он всегда шел навстречу людям, помогая решать волновавшие их вопросы. Его управленческие качества, искренняя любовь к своей малой родине, активная гражданская позиция, принципиальность и внимательное отношение к людям помогали добиваться серьезных результатов в работе.

Анатолий Петрович внёс значительный вклад в развитие Татарского района. Мы потеряли надежного друга, соратника и единомышленника, человека, которого мы все глубоко уважали.

Вместе с вами разделяю горечь невосполнимой утраты. Мы навсегда сохраним в наших сердцах, светлую память об Анатолии Петровиче, как о прекрасном человеке.

Скорбим вместе с родными и близкими.

Игорь Умербаев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области





А.П. Елисеев родился в д. Сергино Чановского района 23 февраля 1952 г. В 1968 г. окончил Погорельскую школу, в 1971 г.- окончил Куйбышевское педагогическое училище (отделение физической культуры). С 1971 г. работал учителем истории в Сергинской школе. В 1977 г. Окончил НГПИ (факультет географии). С 1978 г.- директор Киевской средней школы. С 1987 г. руководил СПТУ №52 Татарска. С 1992 г.- замдиректора ПТУ-52 Татарска. С 2007 г. работал главой Киевского сельсовета. У Анатолия Петровича два сына. Проживал в с. Киевка.