В преддверии Дня добра и уважения дети из отряда ЮИД «Юные пешеходы» школы-интерната г. Татарска под руководством воспитателя М.В. Автушенко совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Татарский» М.В. Хомченко побывали в гостях у пожилых людей в Доме ветеранов г. Татарска и провели поздравительную акцию «День добра и уважения».





Организаторы акции поздравили ветеранов с наступающим праздником, окружили теплотой и вниманием, пожелали им здоровья и долгих лет жизни. Дети рассказали им стихи, подарили открытки, сделанные своими руками, букеты из живых цветов, воздушные шарики и сладкие подарки.

Инспектор с ЮИДовцами напомнили ветеранам о соблюдении правил дорожного движения и пожелали им безопасных дорог. Ветераны были очень тронуты такой заботой и вниманием, благодарили детей.

С помощью акции организаторы подарили частичку души пожилым людям, которые особенно нуждаются в поддержке и во внимании. Участники акции благодарят жильцов Дома ветеранов за тёплый приём.