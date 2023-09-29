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29.09.2023 | 05:08
Информатор
115
Двое пациентов приходят к врачу со своими проблемами. Только пациенты — не люди, а ангел и чёрт. Да и проблемы их с медициной мало связаны. Приходи сам и приводи друзей. Будет интересно, обещаем!
Источник:
День за днем
В Татарском районе начались мероприятия по осенней санитарной очистке территорий
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