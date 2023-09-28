Администрация Татарского района призывала всех неравнодушных и активных жителей принять участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке своих придомовых территорий и улиц в период с 28 сентября по 15 октября.
«Жить в чистом, благоустроенном и зелёном районе – желание и, одновременно, обязанность всех нас.
Давайте приложим усилия, чтобы сделать наши улицы чистыми и красивыми. Будем признательны за ваш вклад в благоустройство нашего города и района! Чистота начинается с нас!», - говорится в сообщении.
Администрация Татарска пригласила горожан принять участие в ежегодном субботнике по санитарной очистке и благоустройству территории города в период с 28 по 29 сентября.
Весь собранный мусор в результате проведения субботника необходимо размещать вблизи существующих контейнерных площадок для сбора ТКО в мусорных мешках.
Заявки на вывоз мусора принимаются по телефону 2-64-05.