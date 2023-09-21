20 сентября в отделе ЗАГС Татарского района провели чествование 300-го новорожденного, зарегистрированного с начала 2023 г. По счастливой случайности родителями 300-ого ребенка стали жители Татарска Анатолий Борисович и Екатерина Анатольевна Прасоловы. Ярослав - долгожданный первенец в молодой семье Прасоловых. Малыш родился 12 сентября с богатырским весом 4 кг 260 гр. Регистрация рождения была произведена без посещения родителями органов ЗАГС. Заявление о регистрации своего сына родители подали через суперсервис «Рождение ребенка» на госуслугах.

Имя Ярослав по происхождению древнеславянское. Буквально переводится как «сильный», «яркий» или «славный силой». По другой версии значение звучит как «энергичный» и «горячий».





Первый официальный документ ребёнка – свидетельство о рождении Ярослава Анатольевича Прасолова с юбилейным номером записи акта, счастливому отцу вручила начальник отдела ЗАГС Нина Галузина.