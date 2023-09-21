19 сентября глава Татарского района Юрий Вязов подписал постановление «О начале отопительного периода. Теплоснабжающим организациям рекомендовано начать отопительный период на территории района с 21 сентября. Руководителям теплоснабжающих организаций города Татарска и Татарского района постановлено перейти на зимний режим работы и обеспечить подачу тепловой энергии в дошкольные учреждения, объекты образования, здравоохранения, объекты жилищного фонда и прочие объекты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20 сентября соответствующее постановление подписал глава города Алексей Сиволапенко. Теплоснабжающим организациям: ООО «Татарская тепловая компания», МУП «Татарсктеплосервис», ООО «Татарсктеплосбыт» рекомендовано начать отопительный сезон с 22 сентября.