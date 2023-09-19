C 9 по 15 сентября воспитанница студии семейной мультипликации «Рыба-Кит» Арина Воронина с руководителем Татьяной Михайловой приняли участие в XIX Международном мастер-класс-фестивале детского мультипликационного кино в г. Новосибирске.

Это поистине самое масштабное событие в области детской мультипликации. Не случайно, девизом фестиваля, стали слова знаменитого писателя Бориса Викторовича Шергина: «Прибыльное это дело для души – на чужой успех любоваться!». Приезжая на фестиваль все становятся друзьями, каждый готов рассказать и показать всё, что знает о любимом творчестве мультипликации. Уникальность фестиваля в том, что на нём можно пообщаться и поучиться у профессионалов в области анимации.

В этом году мастером фестиваля был режиссёр, сценарист, продюсер, художник Член художественного совета проекта «Гора самоцветов» и студии «Пилот», Президент Гильдии профессионалов анимационного кино ААКР Сергей Станиславович Меринов. А также художники-мультипликаторы студии «Пилот», «Пластилин», «Союзмультфильм» - Наталья Соколова и Мария Чайка. Режиссёр, аниматор, преподаватель Евгений Фадеев.

Под руководством профессионалов педагоги на фестивали знакомились с новыми техниками и снимали мультфильм. Таким образом, работали три мастерские для взрослых: пластилиновая, предметная и компьютерная анимация. Для тех, кто приехал на фестиваль впервые, предстояло пройти все этапы создания за 5 дней.

Для детей на фестивале работали четыре мастерские: пластилиновая, перекладная, док.анимация и ротоскопирование, которые вели опытные педагоги из разных городов. Уже второй год подряд Татьяну Михайлову приглашают вести мастерскую с детьми, в этом году она знакомила с таким приёмом в анимации как «Эклер» или ротоскопирование. По итогу фестиваля взрослыми и детьми за неделю было создано 8 фильмов.

Каждый день фестиваля начинается с показов детских мультипликационных фильмов, которые студии привезли на фестиваль. Просмотр плавно переходит в обсуждение. Обсуждение взрослое и детское. Взрослые обсуждают с мастерами, дети с руководителями. Разбор очень конструктивный, отмечают сильные и слабые стороны фильма, дают дельные советы.

В этом году от студии семейной мультипликации «Рыба-Кит» было представлено два фильма: «Снег», реж. Арина Воронина, «Секрет молодости», реж. Данила Вихорев.

Впервые за историю студии два фильма вошли в десятку лучших фильмов фестиваля и стали лауреатами. Также мультфильм Данила был отмечен дипломом за лучшую режиссёрскую работу.

Сергей Меринов назвал Арину Воронину будущей коллегой и посоветовал идти в анимацию. Арина Воронина стала участницей мастерской док. анимации и получила бесценный опыт, которым поделится в студии «Рыба-Кит» с другими участниками. Искренне поздравляем наших ребят с победой! Желаем им успеха!

На этом фестиваль «Жар-Птица» не заканчивает свою работу, впереди региональные мероприятия в конце октября уже традиционно в Татарске эхом разнесётся «Жар-Птица».