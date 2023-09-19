В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Татарская травмирован мужчина. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавший 44-летний местный житель шел вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся локомотивом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Транспортные полицейские напоминают: запрещено ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. При прохождении состава вдоль платформы безопасным считается расстояние не менее двух метров до ее края. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию выступающими элементами подвижного состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.