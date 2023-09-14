В Усть-Таркском районе завершился ремонт участка старого Московского тракта (трасса Куйбышев - Венгерово - граница Омской области).

АО «Новосибирскавтодор» выполнил профилировку земляного полотна и обновил покрытие из щебеночно-песчаной смеси протяженностью 6,3 км, толщиной 20 см и шириной 12 м.

Также был выполнен ремонт водопропускной трубы, установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, спланированы откосы, рассказал начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации района Д.В. Крапивин.

Цена контракта – 83,5 млн руб.