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С 4 по 8 сентября специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних КЦСОН Татарского района посетили пять семей, в которых воспитывается 13 детей, имеющих высокий и средний уровень семейного неблагополучия. 

Основанием для организации поездок стало начало нового учебного года, профилактика правонарушений несовершеннолетними. 

С родителями и детьми были проведены беседы о недопущении совершения правонарушении, а также о пагубных привычках, вреде алкоголя и табакокурения.

Такие выезды проводятся постоянно. Цель выездов не только провести социальный патронаж семьи, но и оказать своевременную помощь.

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Источник: КЦСОН  

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