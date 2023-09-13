С 4 по 8 сентября специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних КЦСОН Татарского района посетили пять семей, в которых воспитывается 13 детей, имеющих высокий и средний уровень семейного неблагополучия.

Основанием для организации поездок стало начало нового учебного года, профилактика правонарушений несовершеннолетними.

С родителями и детьми были проведены беседы о недопущении совершения правонарушении, а также о пагубных привычках, вреде алкоголя и табакокурения.

Такие выезды проводятся постоянно. Цель выездов не только провести социальный патронаж семьи, но и оказать своевременную помощь.