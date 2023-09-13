В этом году судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании с 38-летней жительницы Усть-Тарского района задолженности в размере более 100 тысяч рублей. Несколько лет назад женщина взяла кредит, а позже уехала на родину к мужу в Молдавию. Мер к погашению задолженности она не предпринимала.

Недавно должница вернулась в поселок провести свой отпуск с родственниками. После отдыха, при попытке выехать обратно в Молдавию, женщину остановили при прохождении предполетного досмотра в московском аэропорту. Причина тому - постановление судебного пристава о временном ограничении на выезд за пределы РФ.

Для скорейшего выезда должнице пришлось в короткие сроки погасить задолженность.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, рекомендуем проверять наличие задолженности на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Новосибирской области или на портале «Госуслуг».