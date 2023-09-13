12 сентября в с. Усть-Тарке стартовала военно-спортивная игра «Победа». Мероприятие организовано на базе Дома детского творчества согласно районному плану патриотического воспитания детей и подростков. Его участниками стали около ста юнармейцев и воспитанников патриотических клубов из 13 школ района.

Открыла мероприятие И.Н. Миллер, заместитель главы администрации Усть-Таркского района. Она назвала это событие одним из самых ярких и масштабных, которое формирует навыки начальной военной подготовки, необходимые для дальнейшей службы в армии, создает определенную платформу для воспитания патриотов.

Приветствовала ребят социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки «Защитники Отечества» В.Д. Семенова. В своей речи она отметила, что игра «Победа» продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов, в том числе тех ребят, кто сегодня выполняет боевые задачи на территории Украины. Пожелала каждой команде стремиться к победе под лозунгом: «Vместе Zа МИР!».

В течение двух дней команды будут выполнять комплекс просветительно-соревновательных мероприятий. Победители и призеры военно-спортивной игры получат заслуженные награды: пневматические винтовки, магазины автомата и юнармейские береты.