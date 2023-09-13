С начала года по 11 сентября 2023 г. в Татарском районе зарегистрировано 17 пожаров, причинами которых стало нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 23 пожара. Наблюдается снижение пожаров на шесть случаев. В результате данных пожаров погиб один человек, за аналогичный период прошлого года погибших не допущено.

Чтобы не допустить пожаров в быту, ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает основные правила безопасности при эксплуатации электропроводки: запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования; нельзя использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией; нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели; не накрывайте лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами; не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети; не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электроплиты, телевизоры и другие приборы и оборудование;не включайте одновременно большое количество электроприборов в одну розетку, потому что это может привести к перегрузке сети; своевременно ремонтируйте неисправные розетки, электропроводку и электроприборы; запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!