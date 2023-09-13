В связи с проведением оптово-розничной универсальной ярмарки «Осеннее раздолье», которая будет проходить 16 сентября на центральной площади по адресу улица Ленина 74Б, с 9.00 до 17.00, будет приостановлено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Ленина, от пер. Светланский до пер. Шевченко, с 15.30 15 сентября до 17.30 16 сентября.

15 сентября дорогу по ул. Ленина перекроют в связи с проведением на центральной концертной площади города Татарска Всероссийского дня бега «Кросс нации-2023». Регистрация начнется с утра, старты - с полудня.