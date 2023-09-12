В Татарском районе преобладает количество частных деревянных домов, в которых имеется печное отопление, нюансы размещения которого определяются правилами пожарной безопасности. Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

За восемь месяцев в Татарском районе произошло шесть пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования (13% от всех пожаров в районе). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 14 случаев или 70%.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминает основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печи:

- Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Для печей и очагов непрерывного действия срок очистки дымоходов устанавливается один раз в два месяца.

- Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других горючих отходов.

- Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющие жидкости, перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

- Не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

- Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи.

- Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

- Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

- Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

- Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

Ваша бдительность - залог вашей безопасности!

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 01, 101 или 112.