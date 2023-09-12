Судьей Чановского районного суда вынесен оправдательный приговор в отношении Павла Киселева, который органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК.

Как следует из обвинительного заключения, П.А. Киселев 14.11.2018 года избран главой Тебисского сельсовета Чановского района. В период исполнения своих должностных обязанностей, с ноября 2018 года по март 2022 года Киселев произвел оплату в сумме 78 тыс. 518,97 руб. за счет средств бюджета сельсовета, расходов по используемой электроэнергии помещениями в размере 18577 квт/ч, используемыми им и его супругой в своих личных целях, а также МУП «Тебисское ЖКХ», что не вызывалось служебной необходимостью и объективно противоречило как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых Киселев наделен должностными полномочиями.

В ходе судебного заседания было установлено, что приведенные стороной обвинения доказательства виновности Киселева материалы дела не содержат. Доказательств, подтверждающих обвинение в части наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых прав и законных интересов граждан и организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства в материалы дела стороной обвинения не предоставлено. В связи, с чем Киселев признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, и оправдан по предъявленному обвинению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием в его действиях состава преступления.

Мера пресечения Киселеву П.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ за Киселевым П.А. признано право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.