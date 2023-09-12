Отряд ЮИД «Юные пешеходы» школы-интерната совместно с сотрудниками Татарской Госавтоинспекции провели акцию «Внимание! Дети идут в школу!»

Организаторы акции хотели привлечь внимание к проблеме дорожного травматизма с участием самых маленьких участников дорожного движения.

ЮИДовцы проводили беседу с пешеходами и водителями, разъясняя правила поведения на дороге, вручали тематические памятки и листовки.

Водителей просили соблюдать скоростной режим, осуществлять перевозку детей в детских удерживающих устройствах, быть вежливыми на дороге по отношению к другим участникам дорожного движения, а пешеходов просили соблюдать правила перехода и иметь световозвращающие элементы.