Отряд ЮИД «Юные пешеходы» школы-интерната совместно с сотрудниками Татарской Госавтоинспекции провели акцию «Внимание! Дети идут в школу!»
Организаторы акции хотели привлечь внимание к проблеме дорожного травматизма с участием самых маленьких участников дорожного движения.
ЮИДовцы проводили беседу с пешеходами и водителями, разъясняя правила поведения на дороге, вручали тематические памятки и листовки.
Водителей просили соблюдать скоростной режим, осуществлять перевозку детей в детских удерживающих устройствах, быть вежливыми на дороге по отношению к другим участникам дорожного движения, а пешеходов просили соблюдать правила перехода и иметь световозвращающие элементы.
Источник: ГАИ