Глава региона призвал и другие муниципалитеты своевременно, ориентируясь на погодные условия, подавать тепло в социальные объекты. «Для нас, с учётом опыта прохождения пандемии, здоровье людей, в первую очередь детей, а также поддержание эпидобстановки намного важнее, чем какие-то экономические факторы. Призываю всех своевременно принимать решение о подаче тепла в детские учреждения, в организации здравоохранения», — заявил Губернатор.

В целом, как сообщил министр, готовность жилищного фонда и котельных к отопительному периоду составляет 95%, готовность теплосетей – 94%. Запасы угля — 112 тысяч тонн, это 80% от норматива на начало сезона. На складах поставщика еще дополнительно 98 тысяч тонн угля.