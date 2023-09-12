За прошедшую неделю, с 4 по 10 сентября, в Новосибирской области произошло 73 возгорания. Во время пожаров в жилом секторе один человек погиб, двое получили травмы, еще десятерых спасли огнеборцы МЧС России.

5 сентября пожар в бревенчатом частном доме в рабочем поселке Чаны унес жизнь 86-летнего пенсионера. Мужчину без признаков жизни обнаружили газодымозащитники. Сигнал о возгорании поступил на номер 101 в 13:09, уже через три минуты на место происшествия прибыли пожарные. Огнем были охвачены веранда и крыша деревянного дома. В 13:20 открытое горение пожарные ликвидировали. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, на место выезжали 10 человек и 3 единицы техники. Дознаватели выясняют причину возгорания.