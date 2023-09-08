1 сентября в Бердске попрощались с бойцом спецоперации, нашим земляком Максимом Фаляховым. Максим Ринатович родился 1 апреля 1986 г. в Усть-Таркском районе. Позже семья переехала в Мошковский район, где он окончил школу. Поступил в вуз, получил неоконченное высшее образование, был призван в армию, срочную служил в артиллерийском подразделении на Сахалине.

Был призван по частичной мобилизации в конце сентября 2022 г. Служил оператором-топогеодезистом взвода управления гаубичной артиллерийской батареи танкового полка в звании младшего сержанта. Погиб 20 мая под Артемовском, попав с сослуживцами под массированный обстрел. На фронте Максима ценили за смелость, надежность и отвагу, родные отзываются о нем как об ответственном человеке, на которого можно было положиться в любой сложной ситуации.