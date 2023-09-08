Подрядчик провел подготовительные работы, вокруг строительной площадки было установлено ограждение, закончены работы по разработке котлована под фундамент строящегося объекта, проложены траншеи сетей инженерных коммуникаций, после завершения земляных работ сформирован свайный фундамент.

В настоящее время производится монтаж стен и плит перекрытий.

Глава города Алексей Васильевич Сиволапенко с рабочим визитом посетил строительную площадку, ознакомился с ходом выполнения работ.

Подрядчик планирует ввести в эксплуатацию два трехэтажных многоквартирных дома на 14 и 15 квартир.

На строительных площадках по адресам ул. О.Кошевого д.65 и ул. О.Кошевого д.65а полным ходом идут работы по строительству двух многоквартирных домов для переселения их жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.