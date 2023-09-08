4 сентября в Новофёклинской школе прошло открытие Парты героя в честь памяти Ковальчука Данилы Сергеевича, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на Украине, награждённого орденом Мужества посмертно.





Парта была открыта в рамках реализации социально-значимого проекта «Не забудем о вас, с фотографий смотрящих…» Координационного совета женщин Чановского района.

С приветственным словом ко всем участникам встречи обратились глава района В.И. Губер, зампредседателя Совета депутатов, председатель Совета женщин Т.П. Панкрац, глава Блюдчанского сельсовета О.В. Эхнер, ветеран педагогического труда Н.И. Цапенко. Была приглашена мама Данила.

5 сентября в Красненской школе им. Н.А. Бенеша состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Парты героя в честь памяти В.В. Чернова.

6 сентября в Отреченской школе была установлена Парта героев в честь памяти воинов–земляков, выпускников школы Х.Б. Фазылова и Р.Х. Абдулова, выпускников данной школы, погибших в ходе спецоперации.

Всего в рамках проекта установлены четыре Парты героя по увековечиванию памяти пяти чановцев.

Все они были награждены орденами Мужества посмертно.

Мероприятия прошли с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти Чановского района, коллективов учащихся и педагогов школ, жителей сёл.