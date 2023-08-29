Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели профилактическую акцию «Безопасность на железнодорожном переезде!».

Мероприятие призвано напомнить автомобилистам правила дорожного движения при пересечении переездов и возможных последствиях нарушений.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД разъясняли водителям правила проезда через железнодорожные пути и напоминали, что за нарушение этих правил предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством.

Автоинспекторы призвали водителей проявлять повышенную внимательность при пересечении переездов, вручили автолюбителям памятки, содержащие основные нормы дорожной безопасности на данных участках.