Расписание четырех пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 1 сентября в связи с проведением ремонта пути. Корректировка во времени следования составит до 5 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Барабинск, Новосибирск – Татарская.

1 – 11 сентября – №7141 Новосибирск – Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление со станции Каргат в 16:19 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 19:56 (на 5 минут позже).

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.