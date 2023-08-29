Появилась возможность подачи документов в суд в секторах МФЦ.

Обеспечение доступа граждан к правосудию в секторах МФЦ является дополнительным способом реализации уже существующих возможностей подачи документов в суд в электронном виде.

В филиалах МФЦ Новосибирской области созданы секторы пользовательского сопровождения, обеспечивающие выполнение функций по консультационной и организационно-технической поддержке заявителей при подаче ими запросов на предоставление услуг в электронной форме.

В целях организации возможности подачи в суд документов в электронном виде в секторах МФЦ реализован бесплатный доступ гражданам к Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие».

Работники МФЦ оказывают заявителям организационно-техническую помощь в подготовке документов для подачи в суд в электронном виде.

Работники центра принимают документы, а также оказывают содействие в их сканировании и последующем размещении в личном кабинете интернет - портала ГАС «Правосудие», создаваемом автоматически при первом обращении. Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации с использованием подтвержденной учетной записи лица в ЕСИА.

Подаваемые в суд документы (исковые заявления, заявления, возражения, жалобы, ходатайства и пр.) должны быть подготовлены заявителем заранее (в МФЦ производится только сканирование документов, то есть формирование электронных образов документов).

В секторах МФЦ документы в электронном виде могут быть поданы в форме электронного образа документа, подписанного простой электронной подписью и в соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251.

При этом работники МФЦ не оказывают гражданам юридическую консультативную помощь в подготовке направляемых в суд документов, не вправе иметь доступ к содержанию подаваемых документов и имеющимся в них персональным данным.

Подробнее с порядком подачи в суд документов в электронном виде посредством интернет - портала ГАС «Правосудие» можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ \"Мои документы\" Новосибирской области.