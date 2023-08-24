Новосибирским сотрудникам СКР пришлось отправиться на кладбище в поселке Яркуль. Там десять лет назад был похоронен 26-летний Владимир Поторокин. Только теперь следствие намерено выяснить истинные причины его смерти. Есть версия, что парня убили полицейские.

Силовики работают в Усть-Таркском районе в связи с событиями далекого прошлого. В 2010 году там пропала 14-летняя школьница Наташа Матюхина. До сих пор она числилась в розыске, а теперь следствие пришло к выводу, что девочку убили трое работником местного райотдела. По этому делу суд арестовал экс-сотрудников Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также действующего полицейского Александра Кунца.

Вскоре после этого Кунцу и еще одному офицеру Алексею Бороздину предъявили новое обвинение. СК считает, что они виновны в смерти 26-летнего Владимира Поторокина.

В 2013 году парня забрала полиция, после чего он бесследно пропал. А через два месяца молодого человека нашли мертвым.

- Он лежал в дубленке, штаны - спущены до колен. Все трусы были в крови. На запястьях - следы от наручников. И без глаз. Я спросила: «Почему так?» Говорят: «Это птицы выклевали». А потом сказали: «От переохлаждения умер», - рассказывала КП-Новосибирск сестра убитого Оксана.

Видимо, теперь правоохранители намерены заново разобраться в причинах смерти Владимира. Для новой экспертизы они провели эксгумацию.

- Гроб извлекли из могилы. Тело сохранилось. Для соблюдения всех процедур на эксгумацию были приглашены понятые, произведена фотосъемка. Далее тело было отвезено экспертам, после чего захоронение было произведено повторно, - рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.